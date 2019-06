Architektur dominiert den Wettbewerb

Eine klare Komposition, Einklang aus Licht und Schatten, wohldurchdacht miteinander korrespondierende Elemente - das sind die Ingredienzien, die eine gelungene Fotografie ausmachen. Diese Eigenschaften treffen auf das Bild zu, das Jutta Punken im Museum für moderne Kunst in Frankfurt angefertigt hat.

Die Architektur-Aufnahme überzeugt durch eine stimmige, grafische Komposition, in der zwei Menschen im Goldenen Schnitt als spannungssteigerndes Element wirken: Platz eins beim Bild des Monats im Foto-Amateur-Club Mainleus/Kulmbach.

Im gleichen Genre bewegt sich Sigrid Wolf-Feix. Die Hoferin lichtete Fassaden von Wolkenkratzern in Houston/Texas ab - von den Strahlen der untergehenden Sonne warm beschienen. Damit sicherte sie sich den zweiten Rang. Starker Auftritt auch für Nick Sablowski: Der breit aufgestellte und versierte Fotograf rangierte gleich mit zwei Werken auf dem dritten Platz: einem Composing, in dem er ein attraktives Modell in Bezug setzte zum Thema Tod und Vergänglichkeit sowie ein klassisches Stilleben mit überzeugender Grafik.

Die Aktiven treffen sich am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr zum Fotostammtisch im Vereinslokal "Fränkischer Hor" in Mainleus. red