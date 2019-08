Architektur als Kunstform

Die Urbanisierung des Lebensraumes schreitet fort - Architektur ist omnipräsent und eine Kunstform. Auch andere Kunstrichtungen befassen sich bereits seit Jahrhunderten mit diesem Sujet: Die Mitglieder des "Foto-Forums Forchheim" (Fo-Fo-Fo) tun dies mit dem Ausdrucksmittel der Fotografie und zeigen in ihrer Ausstellung "Bau-Kunst" vom Freitag, 9. August, bis zum Sonntag, 8. September, im Pfalzmuseum Forchheim unterschiedliche Interpretationen des Themas.

Von der Schönheit verlassener und verfallender Bauten, sogenannter "Lost Places", bis hin zur Abstraktion zeitgenössischer Alltagsarchitektur bietet die Sonderschau vielfältige Ansichten. Ihren Meister finden die menschlichen Architekten jedoch in der Natur. Sie bringt Gebilde hervor, die die technischen Möglichkeiten bei Weitem überschreiten. So ist es kein Wunder, dass Architekten sich immer wieder von der Natur inspirieren lassen. Deshalb findet auch die Welt der Pflanzen ihren Platz in der Ausstellung.

Fotos aus dem Pfalzmuseum

Eine Ausstellung in der Ausstellung hat den Ort des Geschehens selbst zum Thema. Vier Mitglieder des "Fo-Fo-Fo" haben 2018 dem Pfalzmuseum für jeweils einen Tag einen Besuch abgestattet, um ein und denselben Ort aus der jeweils eigenen Sichtweise abzulichten. Neben der Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen dieser Fotoschau war das Ziel dieses Experiments, sich anschließend über die unterschiedlichen Auslegungen auszutauschen.

Das Foto-Forum wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die künstlerische Fotografie im Raum Forchheim zu fördern und als Anlaufstelle für Fotografen mit künstlerischen Ambitionen zu dienen. Willkommen sind wissbegierige Einsteiger, begeisterte Fotoamateure und Profis. Vorausgesetzt wird lediglich das Interesse an künstlerischer Fotografie und ein gewisses Maß an Engagement in einer zielorientierten Gruppe.

Das Forum trifft sich jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat jeweils um 19 Uhr in wechselnden Restaurants und Biergärten in Forchheim. Aktuelle Informationen und Änderungen werden auf der Internetseite www.fofofo.de bekannt gegeben. Interessenten senden eine E-Mail an info@fofofo.de oder melden sich telefonisch bei Kai Rogler unter 0174/3009589.

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro. red