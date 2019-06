"Architektour" in der Grundschule Kersbach

Architektur hautnah erleben können die Bürger auf einer "Architektour" mit dem Erlanger Architekten Frank Jakobs am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr im Neubau der Grundschule Kersbach im Schülerweg 4. Frank Jakobs, Geschäftsführer der DIB-Architekten, Erlangen, hatte sich mit seinem Projekt "Neubau Volksschule Kersbach" bei Bayerns größter Leistungsschau bayerischer Architektur, den "Architektouren", erfolgreich beworben. Nun gilt es, das Vorzeigeobjekt zusammen mit der Bauherrin, der Stadt Forchheim, der Öffentlichkeit zu präsentieren und Einblicke in die Architektenarbeit zu geben. Der kompakte, zweigeschossige Schulneubau mit zentralem Atrium und farbenreichem Innenraum wurde in der Projektauswahl der Architektenkammer für den Regierungsbezirk Oberfranken in der Typologie "Schulen" angenommen. Foto: Gerhard Hagen