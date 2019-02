Sebastian Schanz Ein befreundeter Bamberger Physiker hat am Sonntag seinen Geburtstag gefeiert. Sein Geschenk? Fotos von seiner Lieblingsautobahnbrücke. Zugegeben: Nicht jeder Mensch hat eine Lieblingsautobahnbrücke. Aber jeder Physiker. Scheinbar. Die Lieblingsautobahnbrücke dieses Physikers steht jedenfalls an der Autobahnausfahrt Lichtenfels-Nord. Sehenswert, nicht nur für Physiker, aber besonders für solche. Die weißen Stahlbögen und Dreiecksträger werden nachts beleuchtet. Beleuchtet wird seit Kurzem auch die Löwenbrücke in Bamberg, so gesehen muss der Physiker gar nicht bis nach Lichtenfels fahren, um architektonische Raffinesse zu bestaunen. Mehr architektonische Raffinesse gab es in Bamberg nur 2011 an der Erba-Insel - bei der "Brücke mit der Lücke".