Architektenwettbewerb soll Ideen für die Altstadt bringen

Wenn es nach den Stadträten Klaus Schebler und Fabian Nöth (beide Neue Wege) geht, soll der Stadtrat bereits mit der Haushaltsplanung 2019 die Weichen für eine Neugestaltung der Altstadt im Bereich Marktplatz, Veit-Stoß-Straße sowie Riemenschneiderstraße stellen. Einen entsprechenden Antrag haben beide Stadträte bei der Stadt eingereicht.

Der Antrag umfasst eine Aktualisierung des bestehenden Stadtbodenkonzepts sowie die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs für die Neugestaltung von Marktplatz und Hauptstraße.

Nach Auskunft von Klaus Schebler ist seiner Fraktion das in der jüngsten Stadtratssitzung beschlossene Sanierungspakt für Gehwege in den oben genannten Straßen nicht weitreichend genug. Es müssten in Münnerstadt endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, um die Neugestaltung nicht immer weiter hinaus zu schieben.

Langer Planungszeitraum

Im Antrag wird ein Planungszeitraum bis zum Jahr 2023 genannt. Der Architektenwettbewerb wird deshalb vorgeschlagen, weil dieser eine große Vielfalt an möglichen Lösungen biete, heißt es im Antrag.

Diesen Wettbewerb sieht die Fraktion als einen Startschuss für das Projekt "Altstadt". "Wir hoffen auf eine breite Mehrheit dafür", betont Schebler.

Münnerstadt sei im Vergleich zu ähnlich großen Städten aufgrund der fehlenden Neugestaltung relativ unattraktiv. Eine Sanierung der Altstadt in den beiden Straßen und am Marktplatz soll nach Ansicht Scheblers langfristig auch dazu führen, dass private Investitionen folgen und der Ort auch für Geschäfte wieder attraktiver wird.