Architektenvortrag in der Dienstagsreihe

In der Dienstagsreihe der Hochschule referieren am am Dienstag, 9. April, Isabella Leber und Martin Pool im Audimax des Campus Design. Die Projekte der beiden Architekten verbinden Anregungen der Bauherrn mit den spezifischen Eigenschaften des Ortes, wie es in der Einladung heißt. An der Schnittstelle zwischen Ort und Aufgabe sei die Lösung oft ein Geflecht aus Verbindungen - Wege, Blicke, Einstrahlwinkeln - die zum Skelett des Gebäudes werden. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red