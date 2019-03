Architektenvortrag in der Dienstagsreihe

Die Dienstagsreihe lädt zu einem Vortrag von "Kaan" am Dienstag, 21. Mai, ins Audimax (Neubau Campus Design) ein. Kaan Architekten ist ein Architekturbüro mit Sitz in Rotterdam, São Paulo und Paris, das in einem globalen Kontext tätig ist und praktische und akademische Expertise in den Bereichen Architektur, Urbanismus und Erforschung der gebauten Umwelt vereint. Ihre Projekte überschreiten die traditionellen Vorstellungen von Skalierung und Typologie, von Möbeln und Innenräumen über die Stadtentwicklung bis hin zu Geschäften und Büros, Museen und Gebäuden für Gesundheit und Bildung. Beginn dieses Vortrages ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red