Architekten zu Gast in der Hochschule

Am kommenden Dienstag, 17. April, sind Vertreter der "Köppen Rumetsch Architekten" im Audimax der Hochschule Coburg des Campus Design (Hofbrauhaus) zu Gast. Anlass ist die Dienstagsreihe der Hochschule Coburg. Das inzwischen in Nürnberg ansässige Büro wurde in Vorarlberg/Österreich gegründet und wird von Anne Rumetsch und Matthias Köppen geleitet, die 2013 in den BDA berufen wurden. Die Arbeiten des Büros wurden bereits mit zahlreichen Wettbewerbserfolgen und Auszeichnungen gewürdigt. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, und der Eintritt zur Veranstaltung ist wie immer bei der Dienstagsreihe kostenlos. red