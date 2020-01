Zum 1. Juli 2020 wird Andreas F. Heipp neues Vorstandsmitglied der Joseph-Stiftung in Bamberg. Er übernimmt beim kirchlichen Wohnungsunternehmen eine Doppelfunktion als kaufmännischer und technischer Vorsitzender. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Klemens Deinzer wird Heipp künftig die Geschicke der Joseph-Stiftung lenken, wie es in einer Mitteilung heißt.

Heipp übernimmt die Aufgaben von Vorstandssprecher Wolfgang Pfeuffer und dem technischen Vorsitzenden Reinhard Zingler, die beide zum 30. Juni 2020 in den Ruhestand gehen. Heipp bringe als Diplom-Ingenieur Kompetenzen als Architekt und Städteplaner mit und verfüge über ein breites Fachwissen in den Bereichen Immobilienmanagement, -entwicklung und -verwaltung, heißt es weiter. Geboren wurde Heipp 1967 in Saarbrücken. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. red