Archäologische Entdeckungsreise, Teil II

Nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung vor zwei Wochen bietet die Kultur-Initiative (Kis) am Freitag, 29. November, im Foyer der Adam-Riese-Halle den zweiten und abschließenden Teil ihrer archäologischen Entdeckungsreise durch Nordspanien. Im Anschluss an den vorgeschichtlichen Teil wird Referent Holger Scholl mit der römischen Eroberung der iberischen Halbinsel beginnen. Die Romanisierung brachte dem Land nicht nur eine funktionierende Infrastruktur in Form von monumentalen Straßen- und Brückenbauten, sondern auch blühende Landschaften mit prächtigen Villen, reichen Städten und die Erschließung der Goldbergwerke, die heute noch besucht werden können. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Im Bild die Kirche Santa María del Naranco nahe Oviedo, der Hauptstadt der spanischen Region Asturien, die als herausragendes Beispiel vorromanischer Architektur gilt, erbaut in der Zeit, als in Mitteleuropa die Karolinger herrschten. Foto: privat