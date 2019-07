Am späten Donnerstagnachmittag wollte ein 26-Jähriger mit seinem Arbeitskollegen ein Kalksilo von seinem Lkw abladen. Dabei griff er in einen Standfuß, um diesen herauszuziehen. Als dieser die Ladefläche passiert hatte, konnte der 26-Jährige den Fuß nicht mehr halte. Er klappte nach unten und das Gelenk zwickte zwei Finger des Mannes ein. Der 26-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Handchirurgie Bad Neustadt gebracht. pol