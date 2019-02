Arbeitsreiches Jahr

Vorsitzender Jürgen Thorandt begrüßte die anwesenden Mitglieder des Gesamgvereins "Harmonie" im Kulturhaus Kösten. Der Vorstand bezeichnete das Sängerjahr 2018 als arbeits- und erfolgreich. Es gab vier Ausschusssitzungen, ih Verin gibt es zehn Ehrenmitglieder bei insgesamt 80 Mitgliedern. Vorstand Jürgen Thorandt ist nun auch Dirigent, da Ehrenchorleiter Reinhold Höhn aus gesundheitlichen Gründen das Amt an ihm abgegeben hat und nun als Sänger im ersten Bass den Chor verstärkt. In seinem Bericht als Chorleiter erwähnte er 41 Singstunden, fünf Ständchen und viele öffentliche Auftritte wie der Lieder- und Ehrungsabend zum 150. Jubiläum des MGV Gestungshausen oder das Singen für die Heimbewohner im Pflegeheim Elisabeth in Lichtenfels, red