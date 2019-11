Elan - das Coburger Unternehmerinnen Netzwerk lädt am Dienstag, 12. November zu einem Vortrag zum Thema "Arbeitsrecht im Kleinbetrieb" ein. Anja Wagler, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Elan-Mitglied, wird nach einem Impulsvortrag für arbeitsrechtliche Fragen zur Verfügung stehen. Die Teilnehmerkönnen bereits im Vorfeld ein Thema nennen oder eine konkrete Frage stellen (per E-Mail an anja@wagler-wagler.de). Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Mohrenstraße 18 in Coburg im Besprechungsraum von Hörgeräte Geuter. Die Teilnahme ist für Elan-Mitgliedsfrauen kostenlos; externe Teilnehmer zahlen eine Gebühr. Anmeldungen bis Freitag, 8. November an: info@elan-coburg.de red