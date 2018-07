Arbeitsministerin ehrt Rainer Hatzold

red



Bei einer Feierstunde in der Münchner Residenz hat die bayerische Arbeitsministerin Kerstin Schreyer gestern Ehrenurkunden des Freistaats Bayern für jahrzehntelange treue Dienste beim selben Arbeitgeber überreicht. Zu den Geehrten gehörte auch der Berndorfer Rainer Hatzold.Im Zuge seiner Ausbildung zum Kaufmann im Großhandel sei Hatzold am 1. Oktober 1968 in den Baur-Versand eingetreten und bis heute dort geblieben, sagte die Ministerin. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung sei er bis 1991 im Fuhrpark unter anderem als Disponent und dann als Programmierer in der "Möbelhalle" tätig gewesen. "Daran anschließend haben Sie als IT-Spezialist eine Gruppenleiterfunktion übernommen."Seit 2002 sei der Berndorfer ordentliches Betriebsratsmitglied. Die vergangenen acht Jahre sei er als Betriebsrat freigestellt gewesen, um seine Aufgaben wahrnehmen zu können. Dieses Amt habe er stets mit sehr großem Engagement ausgefüllt. Und bei Problemen im IT-Bereich stehe er nach wie vor als vielgeschätzter und technisch kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung."Sie sind ein echtes Baur-Urgestein und sorgen als inoffizieller Historiker der Gruppe auch dafür, dass die Geschichte des Unternehmens nicht in Vergessenheit gerät", lobte Schreyer. Mit großer Sorgfalt und Leidenschaft sammele er Erinnerungsstücke wie Kataloge und Bilder und Anekdoten aus den "guten alten Zeiten".In seinem Heimatort sei Hatzold in der Feuerwehr, im Organisationsteam des Kellerfests und als Sänger engagiert, schloss die Ministerin.