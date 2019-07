Arbeitslosigkeit sinkt auch im Juni, wenn auch nicht mehr ganz so stark

In den vergangenen vier Wochen ist die Arbeitslosigkeit um weitere 183 Personen (-1,9 Prozent) zurückgegangen. Im letzten Jahr waren es 14 Prozent (30 Personen) mehr gewesen. Ende Juni waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg 9447 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 1,5 Prozent mehr (+138) als vor zwölf Monaten, aber 546 Menschen weniger als vor zwei Jahren, berichten die Statistiker.

Im Juni verloren 1159 Frauen und Männer ihre Beschäftigung. Das waren 159 (+15,9 Prozent) mehr als in 2018. Zeitgleich fanden 1025 Menschen in der Region eine neue Beschäftigung, 36 (+3,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich seit Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent und verharrt damit auf dem niedrigen Vorjahresniveau von 2,7 Prozent. Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst die Gebietskörper-schaften Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels.

Der Juni bescherte der Stadt Bamberg weiterhin einen leichten Beschäftigungsanstieg. Die Arbeitslosenzahl verringerte sich in den letzten vier Wochen um 30 Personen (-2,0 Prozent). Am Ende des ersten Halbjahrs waren 1487 Arbeitslose gemeldet, 91 bzw. 5,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Es verloren 174 Menschen im Juni ihren Arbeitsplatz, zehn mehr als in 2018. Zeitgleich fanden 168 Personen eine Beschäftigung, 15 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,5 Prozent um 0,3 Prozentpunkte unter der von 2018. Vor dreizehn Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 9,6 Prozent weit mehr als doppelt so hoch. Im Juni meldeten die Betriebe aus dem Stadtgebiet 342 sozialversicherungspflichtige Jobangebote dem Arbeitgeberservice, 31 (+10,0 Prozent) mehr als im letzten Jahr. Im Stellenpool sind sich aktuell 1590 Beschäftigungsangebote, geringfügig weniger (-0,8 Prozent bzw. -13) als 2018.

Im Landkreis Bamberg sank die Arbeitslosigkeit im Juni um 65 Personen (-3,7 Prozent) auf 1 680 Menschen. Seit dem Vorjahr hat die Zahl der Arbeitslosen um 1,5 Prozent (+25) leicht zugenommen. In den vergangenen vier Wochen verloren 232 Menschen ihren Arbeitsplatz, 46 (+24,7 Prozent) mehr als in 2018. Im gleichen Zeitraum fanden 201 Personen eine Beschäftigung, 30 (+17,5 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote rutschte in diesem Jahr im Juni wieder erstmals unter die Marke von zwei Prozent und liegt jetzt mit 1,9 auf dem Vorjahreslevel. Das ist weiterhin die niedrigste Quote im gesamten Agenturbezirk. Die Marke zur Vollbeschäftigung liegt bei 3,0 Prozent. Vor dreizehn Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 6,2 Prozent mehr als drei Mal so hoch. Aus dem Landkreis gingen beim Arbeitgeberservice im Juni 232 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote ein, drei mehr als im Vorjahr. In der Jobbörse befinden sich aktuell 1448 Offerten mehr als vor zwölf Monaten. red