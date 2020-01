Arbeitslosenzahl stieg im Landkreis Lichtenfels im Dezember auf 1347

Nachdem sich der Herbstaufschwung im vergangenen Jahr bis in den November fortgesetzt hatte, kündigte sich der Winter im Dezember mit einem ersten Anstieg der Arbeitslosigkeit an. Im Landkreis Lichtenfels erhöhte sich die Arbeitslosenzahl im Dezember zum Winteranfang saisonal bedingt um 58 Personen (+ 4,5 Prozent) auf 1347. Zum Jahreswechsel waren 69 Menschen mehr (+ 5,4 Prozent) arbeitslos gemeldet als vor zwölf Monaten. Es verloren 9,7 Prozent (- 18 Personen) weniger ihren Arbeitsplatz als im letzten Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg seit November um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 3,3 Prozent betragen.

Beim Arbeitgeberservice wurden aus dem Landkreis Lichtenfels 136 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote gemeldet. Der Arbeitgeberservice betreut aktuell 787 Arbeitsplatzangebote, 269 (- 25,5 Prozent) weniger als vor zwölf Monaten. Der Rückgang entfällt zum Großteil auf die Zeitarbeit und das verarbeitende Gewerbe (vorrangig Kunststoff-, Metall- und Möbelindustrie).

Zum Jahreswechsel stieg die Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk Bamberg- Coburg, der Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels umfasst, um 0,2 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 2,8 Prozent betragen.

In der Adventszeit melden sich überwiegend Arbeitnehmer aus den witterungsabhängigen Außenberufen arbeitslos. Daher ist die Arbeitslosigkeit im Dezember um 4,3 Prozent (+ 414) auf 10 021 Menschen angestiegen. Bei den Männern erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen um 343 (+ 6,5 Prozent), da diese das Gros der Beschäftigten in der Baubranche ausmachen. Die der Frauen ist um 71 (+ 1,6 Prozent) gestiegen. Im Dezember haben sich 1503 Personen arbeitslos gemeldet, 12,6 Prozent (+ 168) mehr als im November, aber 4,3 Prozent (- 68) weniger als vor einem Jahr. red