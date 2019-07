Arbeitslosenquote momentan recht stabil

Die am Montag veröffentlichte Rückschau auf das erste Halbjahr belegt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin von einer hohen Dynamik geprägt ist. Das Risiko, aus konjunkturellen Gründen arbeitslos zu werden, ist leicht gestiegen. Die Jobchancen sind für Fachkräfte trotz der verhalten gewordenen Stimmungslage weiterhin sehr gut, heißt es im aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Coburg blieb im letzten Monat nahezu unverändert (+1). Aktuell sind 1118 Personen arbeitslos gemeldet. In den vergangenen zwölf Monaten erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 93 Menschen oder 9,1 Prozent. 102 Frauen und Männer mussten sich arbeitslos melden, zehn mehr als im Vorjahr. Einen neuen Arbeitsplatz fanden 97 Menschen, sechs weniger als 2018.

Vor 13 Jahren waren es 12,8 %

Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,9 Prozent um 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Vor 13 Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 12,8 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Im Juni meldeten die Arbeitgeber aus der Stadt Coburg dem Arbeitgeberservice 188 sozialversicherungspflichtige Stellen. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Plus um 5,6 Prozent oder zehn Stellenangeboten. Im Bestand sind aktuell 886 Arbeitsplatzofferten, 41 (+4,9 Prozent) mehr als im Juni 2018.

Leichter Rückgang

Im Landkreis Coburg verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat um 34 Personen (-2,3 Prozent) auf 1448. Sie liegt geringfügig über dem Niveau von Juni 2018 (+1,5 Prozent oder +21). Die Zahl der Zugänge aus Erwerbstätigkeit liegt mit 172 Menschen knapp (- 2) unter dem Vorjahreswert. 152 Frauen und Männer fanden einen neuen Arbeitsplatz, neun weniger als in 2018. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,9 Prozent auf dem Vormonatsniveau (Vorjahr 2,8 Prozent). Das ist Vollbeschäftigung. Vor 13 Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 9,2 Prozent mehr als drei Mal so hoch.

Der Arbeitgeberservice konnte in diesem Monat 240 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsangebote aus dem Landkreis Coburg entgegennehmen, 26 mehr (+12,1 Prozent) als im Vorjahr. Im Bestand gibt es aktuell 1078 Jobperspektiven, 96 (-8,2 Prozent) weniger als noch zwölf Monaten. red