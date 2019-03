Coburg vor 16 Stunden

Arbeitsmarktbericht

Arbeitslosenquote im Landkreis: 3,1 Prozent

Die bereits im Februar gestartete Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt legte im März an Dynamik zu. In den letzten vier Wochen reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit B...