Arbeitskreis "Offener Treff" lädt ein

Der Arbeitskreis Offener Treff "Zur Alten Tankstelle" in der Eschenauer Straße weist auf folgende Veranstaltungen hin: So gibt es am Dienstag, 10. April, von 9 bis 12 Uhr ein Frühstücksbuffet. Am Mittwoch, 11. April, findet von 9.30 bis 12 Uhr ebenfalls ein Frühstücksbüffet und ab 14 Uhr ein Seniorennachmittag statt. Kaffee und Kuchen gibt es am Donnerstag, 12. April, ab 14.30 bis 17 Uhr, und am Freitag, 13. April, lädt der Arbeitskreis ab 19 Uhr zum Spiele-Abend ein. red