Arbeitskreis erhält Geschichte lebendig

Neuwahlen, Berichte und Ehrungen sowie ein italienisches Büfett zur Feier des 25-jährigen Bestehens standen auf der Tagesordnung der Jahresversammlung des "Arbeitskreises für Geschichte und Brauchtumspflege Weisendorf" in den Bürgerstuben. "Ein Jubiläum ist immer eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Doch gleichzeitig ist es der richtige Zeitpunkt, voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken und Pläne für die kommenden Monate und Jahre zu schmieden", erklärte die Vorsitzende Karoline Schmidt zu Beginn.

Seit 2011 leitet Karoline Schmidt mit ihrem Team den Arbeitskreis und erinnerte mit einer Bildershow an die vergangenen 25 Jahre. Harmonie, Wissbegier und Spaß an gemeinsamen Unternehmungen und das Interesse an Weisendorf und seiner Umgebung haben das Leben des Vereins mit aktuell 39 Mitgliedern in all den Jahren bestimmt und geprägt. Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gemacht, die Geschichte und Vergangenheit des Marktortes zu erforschen, aufzuzeichnen und weiterzuvermitteln. Dazu gehören auch die Erforschung und Erhaltung des Weisendorfer Dialekts in der fränkischen Sprachpflege.



Beitrag zur Völkerverständigung

Auch die Jugendarbeit soll eine wichtige Stellung einnehmen, damit das geschichtliche Verständnis und das Wissen um die Vorfahren erhalten bleiben und für die Fortentwicklung der Völkerverständigung genutzt werden können. "Die 25 Jahre waren erfüllt mit viel Freude, aber auch mit viel Arbeit, und die erfolgreiche Arbeit soll nach unserem Leitspruch ,Gemeinsam gelingt es‘ fortgeführt werden", sagte Karoline Schmidt.

Das zurückliegende Vereinsjahr war geprägt von Wanderungen und Ausflügen sowie vom jährlichen Natur-Kultur-Wandertag, Studienfahrten und der Teilnahme am Haus- und Hof-flohmarkt. Auch für dieses Jahr ist der Terminplan gut gefüllt, so mit einem Märchenabend für Erwachsene im Schlossgarten, dem "Montagsbänkla", Brotbacken, Wein- und Bierwanderung sowie Autorenlesungen. Der Höhepunkt soll ein Dinner in Schwarz-Weiß am 30. Juni im Schlossgarten sein. sae