Arbeitsgruppen im Awo-Bürgertreff

Der Bürgertreff der Arbeiterwohlfahrt (Awo) lädt am Montag, 2. September, um 14 Uhr zur ersten Sitzung der Arbeitsgruppe "Bewegung" ein. Der Bundesverband der Awo hat das Projekt "Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen im Quartier" angestoßen, das die Gesundheitsförderung und Prävention insbesondere sozial benachteiligter und oftmals isoliert lebender älterer Menschen in ländlichen Regionen in den Brennpunkt setzt. Das Projekt wird durch den Verband der Ersatzkassen gefördert. Die Arbeitsgruppe macht sich Gedanken über mögliche beziehungsweise schon bestehende Bewegungsangebote und darüber, wie diese Angebote für Senioren attraktiver gestaltet werden könnten. Insbesondere die Ideen des gemeinsamen Spazierengehens und eines Seniorentanzes werden weiterentwickelt. Wer mitmachen möchte, kommt bei der Arbeitsgruppe "Bewegung" vorbei. red