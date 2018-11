Arbeitseinsatz vor Winterbeginn

Am Sportplatz und Sportgelände Rottershausen findet am Samstag, 24. November, ab 9 Uhr die "verschobene" Herbstaktion statt. Vor Winterbeginn sollen verschiedene Arbeiten erledigt werden, z.B. Spiel- und Sportgeräte winterfest machen, Sitzbänke und Gartenmöbel aufräumen, Laub beseitigen und Reinigungsarbeiten am und im Sportheim durchführen. Hierzu werden viele freiwillige Helfer benötigt. sek