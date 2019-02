Arbeitseinsatz mit Brotzeit

Der Bund Naturschutz will seinen Streuobstgarten auf Vordermann bringen. Dafür werden am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 13 Uhr viele fleißige Helfer gebraucht. Treffpunkt ist im BN-Garten neben der Domäne Oeslau. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe. Um Anmeldung unter Telefon 09561/95762, per E-Mail an coburg@bund-naturschutz.de sowie bei Tobias Mehling unter Telefon 0171/ 5851640 wird gebeten, damit eine Brotzeit oder Gulaschsuppe vorbereitet werden kann. red