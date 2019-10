Arbeitseinsatz in den Tongruben

Der Bund Naturschutz braucht am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 13 Uhr Hilfe im Naturschutzgebiet "Muggenbacher Tongruben". Es werde freiwillige Helfer zu den Pflegemaßnahmen, die Tobias Mehling leitet, gesucht. Treffpunkt ist am Libellenstein in Muggenbach. Bitte angepasste Kleidung, festes Schuhwerk und Getränk mitbringen. Wer sich über das Büro des Bund Naturschutz unter Telefon 09561/ 95762 oder per Mail an coburg@bund-naturschutz.de, anmeldet, bekommt auch eine Brotzeit. Bei starkem Regen findet der Arbeitseinsatz nicht statt. red