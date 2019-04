Arbeitseinsatz im Vereinsgarten

Der Verein für Gartenbau und Landespflege veranstaltet am Samstag, 6. April, ab 9.30 Uhr einen Arbeitseinsatz im neuen Vereinsgarten an der Schule. Es müssen die Kräuterschnecke sauber gemacht und das Wasserloch vergrößert werden. Außerdem sollen verschiedene Büsche und Sträucher in Form gebracht werden. Weiterhin stehen das Umsetzen des Komposts und das Saubermachen der Gartenhütte auf dem Plan. Auch außerhalb des Gartens sollen verschiedene Projekte kontrolliert und wenn nötig repariert werden. Für Stärkung der Helfer ist gesorgt. Das Basteln des Osternestes findet am Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr im Vereinszimmer in der Schule statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung bei Gitte Broome (Telefon 0174/9171914) bis spätestens 7. April notwendig. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Die Teilnehmer werden gebeten eine scharfe Gartenschere oder ein Schnitzmesser sowie einen Pfriem oder eine Stricknadel mitzubringen. pstr