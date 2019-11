Arbeitseinsatz des Bundes Naturschutz

Am morgigen Samstag plant der Bund Naturschutz (BN) Ebern auf der Kiefern-Wacholder-Heide nahe Albersdorf eine Landschaftspflegemaßnahme. Nach Vorbereitungsarbeiten mit dem Fällen einzelner Bäume und dem Mähen von Grasflächen soll besonders das Mahdgut zusammengerecht und mit Hilfe von Planen aus der Fläche transportiert werden. Damit wird die Fläche mit den Wacholdern aufgelichtet und das verfilzte Gras entfernt. Dazu sind alle Freiwilligen willkommen, wie die Ortsgruppe Ebern des Bundes Naturschutz weiter mitteilte. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Realschulparkplatz in Ebern oder vor Ort eine Viertelstunde später. Die etwa dreistündige Aktion endet mit einer Brotzeit. Weitere Informationen unter vorstand@bund-naturschutz-ebern.de oder unter der Rufnummer 09531/1737. red