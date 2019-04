Arbeitseinsatz der Tennisabteilung

Die Tennisabteilung des FC Viktoria Poppenroth bittet ihre Mitglieder um tatkräftige Unterstützung beim Arbeitseinsatz am Samstag, 13. April. Ab 10 Uhr werden an diesem Vormittag die Plätze spielbereit gemacht, alle Wege und die Tribüne von Unkraut befreit und die Tennishütte ausgeräumt. Alle Außenanlagen werden so auf Vordermann gebracht, dass mit dem Bespielen der Plätze begonnen werden kann. sek