Der Obst- und Gartenbauverein ruft am Donnerstag, 10. Oktober, zum letzten großen Arbeitseinsatz in diesem Jahr auf. Es wird darum gebeten, große Astscheren und eventuell Motorsägen mitzubringen. Im Anschluss an den Arbeitseinsatz findet die "Einweihung" der neuen Sitzgruppe am Gerätehaus statt. Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist um 16 Uhr am Gerätehaus des Gartenbauvereins. red