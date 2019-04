Arbeitseinsatz der Gartenfreunde

Die Blumen- und Gartenfreunde schmücken am Freitag, 5. April, ab 15 Uhr und am Samstag, 6. April, ab 9.30 Uhr den Osterbrunnen. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus. Am Samstag findet zeitgleich ein Arbeitseinsatz an der Vereinshütte und im Dorf statt. Der Verein bittet um rege Unterstützung. red