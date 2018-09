Arbeitseinsatz auf dem Kapellenfriedhof

Beim 35. Einsatz auf dem Kapellenfriedhof war die Helfertruppe mit sechs Personen relativ klein, hat aber dann doch 14 Grabstätten an der Nordmauer aufgefrischt. Bei dieser Gelegenheit haben die Helfer an der Grabstätte der Familie Boxberger festgestellt, dass an dem Grabmal die Mitteltafel aus dem Grabmal auf das Grab gestürzt ist. Organisator Werner Eberth hat den Schadensfall bei der Vorbesichtigung entdeckt und der Stadt gemeldet. Die in viele Teile zerbrochene Tafel lässt sich jedoch noch lesbar zusammensetzen, weil das Grabbeet den Aufschlag gedämpft hat.

Ein Teil der Tafel fehlt

Während diese Grabtafel mit ziemlicher Sicherheit ohne menschliches Zutun abgestürzt ist, wurde mit Bestürzung festgestellt, dass eine Tafel an der Marienstatue, die früher bei der Stadtpfarrkirche stand, offensichtlich willkürlich abgebrochen wurde. Die Tafel mit einer Inschrift an der Westseite der Marienstatue ist in vier Stücke zerbrochen, wobei ein Teil fehlt.

Die Figurengruppe aus der Hand des Bildhauers Valentin Weidner wurde 1996 im Kapellenfriedhof aufgestellt. Weil einige Arbeiten nicht vollendet werden konnten, wird sich die Helfertruppe in etwa zwei Wochen nochmals treffen. kew