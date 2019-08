Arbeitsamt nur mit Termin geöffnet

Aufgrund einer internen Veranstaltung sind in den Dienststellen der Agentur für Arbeit in Schweinfurt, Bad Kissingen, Haßfurt und Bad Neustadt am Mittwoch, 4. September, die Eingangszonen (Empfang) nicht geöffnet. Ohne Termin ist ein Zugang zu den Arbeitsagenturen deshalb an diesem Tag nicht möglich. Auch das Berufsinformationszentrum in Schweinfurt sowie das Jobcenter Rhön-Grabfeld sind geschlossen. Die Familienkasse und die Jobcenter der Landkreise Schweinfurt, Haßberge und Bad Kissingen sind davon nicht betroffen und haben geöffnet. Auskunft gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800/4555500 oder beim Jobcenter im Landkreis Rhön-Grabfeld (Telefonnummer 09771/6364789) oder unter www.arbeitsagentur.de. red