Arbeitnehmer wallen für ihre Anliegen zur Basilika

"Warum die Situation in Betrieben, Wirtschaft und Arbeitswelt nicht zu einem Thema einer Wallfahrt machen? Gerade in der Region sind viele von Kurzarbeit betroffen oder ganz konkret von Arbeitslosigkeit bedroht. Diese Menschen brauchen die Aufmerksamkeit der Region und die Solidarität aller", sagt Betriebsseelsorger Norbert Jungkunz in einer Pressemitteilung.

Nach den Worten des Jesaja sind Gerechtigkeit, Friede, Ruhe und Sicherheit Zusage und Vision Gottes für die Menschen. Dafür lohnt es, sich geistig und körperlich auf den Weg zu machen. Dazu laden die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), die Franziskanerinnen und Franziskaner aus Vierzehnheiligen, die Arbeitslosenberatungsstellen der Erzdiözese und die katholische Betriebsseelsorge zur Wallfahrt "Arbeit ist Menschenrecht" nach Vierzehnheiligen ein.

Vier Stationen zum Nachdenken

Der Weg zur Basilika wird an vier Stationen unterbrochen und es soll nachgedacht und nachgefragt werden: Wie gerecht geht es zu - bei der Umverteilung der Güter; bei der Frage nach gerechtem Lohn, bei dem Thema der sozialen Sicherungssysteme, bei Menschenrechten und der Würde des Menschen? So werde die Wallfahrt zu einem Weg, eine Kultur der Gerechtigkeit und des Friedens zu pflegen, zu Aufbruch oder Umkehr zu ermutigen oder das Reich Gottes und seine Botschaft nicht aus dem Blick zu verlieren.

Die gemeinsame Zeit von Wallfahrt, Gottesdienst und Begegnung sei für die Veranstalter auch ein Zeichen der Solidarität mit allen jenen Frauen und Männern, die gerade jetzt um ihren Arbeitsplatz fürchten oder die auf der Suche nach Arbeit sind und die sich für eine menschenwürdige Arbeitswelt einsetzen. Alle Betroffene und alle, die dieses Anliegen teilen, sind am Samstag, 12. Oktober, eingeladen, den Weg der Wallfahrt in Gemeinschaft und Gebet mitzugehen.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Seubelsdorfer Kreuz in Lichtenfels. Die Eucharistiefeier in der Basilika Vierzehnheiligen mit Domkapitular Prof. Peter Wünsche findet ab 11 Uhr statt. Anschließend laden die Ordensangehörigen von Vierzehnheiligen zu einer gemeinsamen einfachen Stärkung in den Klosterhof ein. red