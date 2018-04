Arbeitgeber und Stellensuchende in der Gesundheitsbranche zusammenbringen

sek



Die "Job-Börse" ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Bad Kissinger Gesundheitstage geworden. Auch 2018 veranstaltet der Förderverein Gesundheitszentrum Bad Kissingen wieder eine Plattform, um Stellensuchende mit Unternehmen und Institutionen zu vernetzen, die offene Stellen in Gesundheitsberufen anbieten. Die Stellenangebote werden in diesem Jahr in den geschlossenen Arkaden präsentiert. Zusätzlich besteht am Samstag, 28. April, von 14 bis 16 Uhr wieder die Möglichkeit, an den Messeständen der Aussteller, die sich an der Job-Börse beteiligen, erste Kontakte zu knüpfen. Als Partner konnte erneut die Agentur für Arbeit gewonnen werden. Unternehmen, Institutionen und Praxen, die sich an der Job-Börse beteiligen wollen, können ihre Stellenangebote noch bis Montag, 16. April, dem Förderverein Gesundheitszentrum e.V. melden. Ansprechpartnerin ist Elisabeth Dichtl, Tel.: 0971/699 190 951, E-Mail: dichtl@gesundheitstage-badkissingen.de Weitere Informationen finden Interessierte unter www.gesundheitstage-badkissingen.de