Arbeitgeber profitieren von gutem Charakter

Annelie Faber kam ganz schön ins Schwitzen - und das lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen. Die TV-Oberfranken-Moderatorin hatte nämlich die Aufgabe, 58 Auszubildende mit einem Preis auszuzeichnen.

58 junge Frauen und Männer aus dem Regierungsbezirk Oberfranken, von Bad Steben bis Pegnitz, von Ermershausen bis in den Jura, von Stegaurach bis weit ins Coburger Land. Sie alle haben sich durch ihr "überdurchschnittliches ehrenamtliche Engagement" - so der Text der Urkunde - in verschiedenen Bereichen verdient gemacht.

Die jungen Leute, die mit ihren Ausbildern und viele auch mit ihren Eltern gekommen waren, hatten sich durch die Bank chic gekleidet. Verliehen wurde der "Dr.-Kapp-Vorbildpreis". Zum 15. Mal belohnte der Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro junge Auszubildende für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Die Arbeitgeberverbände leisten mit einer Vielzahl an Projekten einen wichtigen Beitrag, um die nächste Generation fit für den Arbeitsmarkt zu machen, so Patrick Püttner, Geschäftsführer der bayme Oberfranken.

"Dein Engagement ist nicht umsonst" lautet das Motto des Dr.- Kapp-Vorbildpreises. Martin Kapp von der Kapp-Gruppe und Sohn von Bernhard Kapp, der den Preis initiierte, freute sich: In der ehrenamtlich organisierten Jugendarbeit lernten junge Menschen, Verantwortung zu übernehmen, solidarisch mit Schwächeren zu sein, mit anderen im Team zusammen zu arbeiten und vieles mehr. Das seien Charaktereigenschaften, von denen auch Arbeitgeber profitieren würden.

Markus Petterich, Ausbilder der Burgkunstadter Maschinenfabrik Eugen-Fischer-GmbH, war zu Recht stolz. Nicht nur, dass die Firma als einzige Firma aus dem Landkreis mit dabei war.

"Für uns ist wichtig, dass sie nebenbei was machen. Wir brauchen Top-Leute!", lobte er seine Azubis. Letztes Jahr waren es sieben, heuer sogar zwölf junge Firmenmitarbeiter, die einen Preis für ihr Ehrenamt erhielten.

In allen Kategorien gepunktet

In allen drei Kategorien I, II und III punkteten die Burgkunstadter. Eine der drei am höchsten Ausgezeichneten aller 58 Preisträger war die 19-jährige Corinna Schnapp aus Burkheim. Ihre Ausbildungsrichtung: technische Produktdesignerin. Corinna Schnapp engagiert sich unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr Mainklein, den Pfadfindern, der Tafel Burgkunstadt und ist Streitschlichterin. "Die ist ständig unterwegs, meint ihre Mutter Christine Schnapp.

Der zweite Preisträger in der höchsten Kategorie I war Simon Raab, der sich bemerkenswert für Kinder engagiert, unter anderem beim Drehen von Filmen. Dritte Preisträgerin war die Coburger Elekronik-Azubine Jennifer Kunz: Sie ist Rettungsschwimmerin und Schwimmlehrerin.

Für was sich junge Auszubildende so alles engagieren: in den freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen und Verkehrsregelungen, in Musikvereinen und Kindergärten, beim regelmäßigen Blutspenden, im Vorstand von Landjugend- oder Gartenbauvereinen, als Trainer/-in beim Fußball, Breakdance (in Hof), Klettern, Turnen, Skifahren, Angeln, im Imkerverein, bei der Betreuung der demenzkranken Großeltern, im Dekanat Bamberg und Coburg, in der Wasserwacht, als Sanitäter beim BRK, als Flüchtlingshelfer, bei der Aktion zum Schutz von Amphibien, als Tutor in Schulen, bei der Lebenshilfe Kronach, sie bauen Skater-Bahnen, organisieren Workshops und Feste. Und das alles ehrenamtlich.

Dafür erhielten die jungen Leute als Dankeschön eine Urkunde, eine Finanzspritze und einen kräftigen Applaus. ds