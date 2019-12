Arbeiterwohlfahrt pflanzt Klimabaum

Sich nachhaltig für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen einsetzen und gemeinsam für stetige Verbesserungen sorgen - das sind neben den Grundaufgaben die Ziele der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Zum 100-jährigen Bestehen auf Bundesebene sowie zum 60. Jubiläum der Awo Unterfranken werden deshalb bezirksweit Klimabäume gepflanzt. In Sand am Geschwister-Scholl-Ring steht nun ein sommergrüner Amberbaum, der schlank bleibt und im Herbst durch seine Farbenpracht der Blätter überzeugt.

In Zeiten des Klimawandels

Die gemeinnützige Awo-Gärtnerei "Main-Garten" hat diese robuste, kälte- und hitzeresistente Baumart in Zeiten des Klimawandels empfohlen. Jetzt wurde der Baum in Sand gesetzt. Mit der Baumpflanzaktion wolle man auch an die Gründung des Ortsvereins durch Ursula Pelikan und Heiner Schneier im Jahre 1993 erinnern, erklärte der Sander Awo-Ortsvorsitzende, Paul Hümmer. Die Pflanzung unterstützte der Gemeindebauhof tatkräftig mit seinen beiden Mitarbeitern Herbert Reuß und Matthias Flachsenberger.