Arbeiter wurde schwer verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, verletzte sich ein Arbeiter eines Betriebes in der Keltereistraße bei Arbeiten an einer Abfüllmaschine schwer an der rechten Hand und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Bad Neustädter Spezialklinik, berichtete die Polizei. pol