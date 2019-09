Egloffstein vor 17 Stunden

Betriebsunfall

Arbeiter wird schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall am Dienstag in Egloffstein ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 26-Jährige zurrte am Mittag auf einem Lastwagen insgesamt sechs Holzständerwände mit einem Gewicht v...