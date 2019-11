Arbeiter von Kippschaufel getroffen

Ein 63-jähriger Arbeiter war am Montag gegen 11.30 Uhr damit beschäftigt, in einer Baustelle in Neuschleichach die Abflussrinne zu pflastern. Aus unerklärlichen Gründen sprang laut einem Bericht der Haßfurter Polizei plötzlich eine Kippschaufel, die ordnungsgemäß an einem Radlader angebracht war, aus der Halterung und traf den Mann. Der 63-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Leopoldina-Krankenhaus nach Schweinfurt geflogen werden.