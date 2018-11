Arbeiter verletzt sich mit der Säge

Ein Betriebsunfall ereignete sich am späten Freitagvormittag in einem Firmengebäude in der Ohmstraße in Haßfurt. Dort war ein Lagerarbeiter damit beschäftigt, Holzlatten mit einer Säge abzulängen, als er beim Absenken des Sägeblattes seine Hand nicht schnell genug wegzog. Er durchtrennte eine Arterie und es kam zu einer starken Blutung. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen; er ist nicht in Lebensgefahr.