Arbeiter stürzt vom Dach

Bei einem schweren Betriebsunfall in Gemeinfeld ist ein 36 Jahre alter Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück passierte am Mittwochnachmittag im Burgpreppacher Gemeindeteil, wie die Polizei in Ebern am gestrigen Donnerstag mitteilte.

Installationsarbeiten

Der 36-jährige Arbeiter war laut Polizeiangaben gerade dabei, mit drei Kollegen eine Photovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude zu installieren, als er plötzlich durch das Dach brach. Der Mann stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe und landete dort auf einem Zwischengeschoss.

Die verständigten Rettungskräfte haben den Arbeiter zunächst erstversorgt und dann aufgrund der schwierigen Zugangsmöglichkeiten mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Dazu war, wie die Eberner Polizei weiter schilderte, das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Hofheim nach Gemeinfeld beordert worden.

Die Kripo Schweinfurt ermittelt

Für die Behandlung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei aus Schweinfurt übernommen. red