Arbeiter-Kind.de sucht Ehrenamtliche

Arbeiter-Kind.de, die Organisation für Studierende, sucht für ihre lokale Gruppe in Coburg neue Engagierte. Das Ziel von Arbeiter-Kind.de ist, Studieninteressierte aus nicht-akademischen Familien zur Aufnahme eines Hochschulstudiums zu ermutigen. Das nächste offene Treffen ist am Donnerstag, 21. März, um 18 Uhr in der "Sonderbar". red