Arbeiter gehen auf Polizisten los

Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam es am Montagnachmittag im Stadtteil Wunderburg. Bei einer älteren Dame waren mehrere Männer aufgetaucht und wollten dort Dacharbeiten durchführen. Als die Anwohnerin mit den aufdringlichen Männern nicht mehr zurechtkam, holte sie sich Hilfe bei einem in der Nachbarschaft wohnenden Polizeibeamten. Vor dem Haus kam es dann zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Männer im Alter von 20 und 26 Jahren plötzlich auf den Beamten losgingen. Der 20-Jährige versetzte diesem einen Faustschlag gegen einen Arm. Der Streit konnte nur durch mehrere Streifen der Polizei geschlichtet werden. Während der Anzeigenaufnahme wurden bei den insgesamt vier Personen, die mit einem Pkw aus Osnabrück nach Bamberg gefahren waren, diverse verbotene Messer sowie ein Teleskopschlagstock und ein Knüppel aufgefunden und sichergestellt. red