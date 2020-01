Arbeiter erleidet Stromschlag

Bei Reparaturarbeiten an einer Werkbank einer Firma in Albertshausen wurde am Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein 60-Jähriger verletzt. Der Mann erlitt aufgrund eines defekten Stromkabels, an welchem die Schutzkappe abgebrochen war, einen Stromschlag. Er wurde notärztlich vor Ort behandelt und kam dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. pol