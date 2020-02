Arbeiten mit den Händen liegt ihr

Alexandra Kemnitzer Else Beck, geborene Schellhorn, kann heute in der ASB-Hausgemeinschaft "Anna von Henneberg" ihren 90. Geburtstag feiern. Sie fühlt sich dort in der Wohngemeinschaft "Roter Hügel" sehr wohl. Noch vieles erledigt die Seniorin selbst. "Mir geht es gut", betont Else Beck. Sie hat einen Bruder, der in Erlangen lebt. Aufgewachsen sind sie in Weidhausen. Im letzten Jahr feierte dort Else Beck nach 75 Jahren Kronjuwelen-Konfirmation.

Mehrere Umzüge

Nach der Heirat zog sie in die Nachbargemeinde nach Sonnefeld. Nach dem Tod ihres Mannes zog Erna Beck zu ihrer Tochter nach Neustadt bei Coburg. Nach einem Schlaganfall kam sie in die Sonnefelder Hausgemeinschaft.

Gerne verbringt Erna Beck Zeit in ihrem Zimmer, um zu lesen oder sich der Handarbeit zu widmen. Am liebsten strickt sie. In der Wohngruppe hilft die Jubilarin bei der Küchenarbeit und legt gerne Wäsche zusammen. Am Abend hält sich Erna Beck mit Nachrichten aus dem Fernsehen auf dem Laufenden. Besonders freut sie sich über die regelmäßigen Besuche ihrer Tochter. Ihr ganzer Stolz ist neben Enkelin Maria Urenkel Kevin.