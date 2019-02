Arbeiten in Sutte werden fortgesetzt

Die Bauarbeiten zum Leitungs-, Kanal- und Straßenbau im Bereich Sutte/Maternstraße werden planmäßig am heutigen Montag, 4. Februar, fortgesetzt. Nach Einrichten der Baustelle und Abbruch der Treppenanlage werden zunächst bis etwa Mitte März Gas- und Wasserleitungen im Abschnitt zwischen Sutte und Maternstraße verlegt, teilt die städtische Pressestelle mit. Voraussichtlich ab Mitte Februar muss baubedingt die Maternstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Dies sei erforderlich, um den Rückschnitt der Bepflanzung an der nördlichen Stützmauer in der Maternstraße ausführen zu können. Nur so sei ein Beweissicherungsverfahren zum Zustand der Mauer und notwendige vermessungstechnische Aufnahmen durchführbar.

Parken tagsüber nicht möglich

Mit Fortsetzung der Arbeiten findet auch wieder Baustellenverkehr in der Sutte statt. Damit können während der Arbeitszeiten der Baufirma durch die Anwohner keine Fahrzeuge mehr in der Sutte abgestellt werden. Ersatzstellplätze für Bewohner mit Parkausweis T befinden sich im Bereich Am Knöcklein, Altenburgerstraße, Dorotheenstraße und Panzerleite. red