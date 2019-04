Arbeiten in Eberns Untergrund

Am südlichen Ortseingang Eberns werden Verkehrsteilnehmer zurzeit von einer Ampel empfangen. Eine Baugrube für Arbeiten an der Erdgasleitung mitten auf der Fahrbahn macht die einseitige Sperrung der Kreuzung am Streitsgarten erforderlich. Die Rotphase lädt dazu ein, einen kurzen Moment zu entspannen und beispielsweise den Anblick der Frühlingsboten auf dem Narzissenbeet zu genießen, das Bauhofmitarbeiter direkt vor dem Polizeigebäude angelegt hat. Foto: Eckehard Kiesewetter