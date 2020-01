Im Projekt "Brückenbauer" der Jugendwerkstatt beginnt am Donnerstag, 16. Januar, die neue Kursreihe "Arbeiten in Deutschland". Die "Brückenbauer" beraten junge geflüchtete Menschen und ihre ehrenamtlichen Unterstützer. Mit interessanten Themen rund um die Arbeitswelt möchten sie Neuzugewanderten vermitteln, was es bedeutet, in Deutschland zu arbeiten. Auch wollen sie zeigen, wie man eine Bewerbung schreibt. Der gesamte Kurs umfasst sechs Termine und ist kostenfrei. Am Ende erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Termine: 16. Januar: Schlüsselqualifikationen in der Arbeitswelt; 23. Januar: Bewerbung und Vorstellungsgespräch; 30. Januar: Arbeitsvertrag und Arbeitsrecht; 20. Februar: Betriebsbesichtigung; 27. Februar: Betriebsbesichtigung; jeweils von 14 bis 16 Uhr. Kursort ist die Jugendwerkstatt, Negeleinstraße 27.

Darüber hinaus bieten die "Brückenbauer" ein Coaching an, bei dem junge Menschen lernen, auf was es bei einer Bewerbung ankommt und wie diese formal aussieht. Jeden Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr gibt es zusätzlich Deutschunterricht, bei dem junge Geflüchtete die sprachlichen Kenntnisse verbessern können.

Terminvereinbarungen sind bei Vanessa Druse-Baum, Telefon 09221/6903619 oder E-Mail druse-baum@ gummi-stiftung.de, möglich. red