Arbeiten für die Zukunft Europas

Die Stadt Coburg und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben am Sonntag in einer gemeinsamen Feierstunde der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. "Der Volkstrauertag ist Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden", sagte Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, die auch oberfränkische Bezirksvorsitzende des Volksbundes ist, in ihrer Rede am Schlossplatz. "Angesichts der Krisen in Syrien, der Ukraine und in Palästina wird uns wieder ganz aktuell bewusst, wie wichtig das Eintreten für einen Frieden ist, der Freiheit und Unabhängigkeit sichert, und dass dafür Solidarität gefordert ist."

Piwernetz erinnerte an die Gründung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge vor 100 Jahren am 16. Dezember 1919. Sie wies dabei aber auch auf andere Jahreszahlen hin, den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren (1939) und dem Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren (1989). "Solche Gedenktage machen uns erneut bewusst, welche Geschichte uns geprägt hat", fuhr die Regierungspräsidentin fort. "Sie lassen uns die Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft klarer erkennen."

Es werde bald kaum noch Zeitzeugen und unmittelbar betroffene Angehörige geben. Piwernetz weiter: "Seit 1953 führt der Volksbund junge Menschen aus ganz Europa zusammen; allein in diesem Jahr waren es mehr als 15 000." Durch die gemeinsame Arbeit auf den Friedhöfen werde klar, dass es in dieser Welt keine vernünftige Alternative zum friedlichen Miteinander der Menschen gebe. "Diese Jugendbegegnungen sind eine ganz konkrete Arbeit für die Zukunft Europas!"

Wenn die Macht der Liebe siegt...

Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der auch Coburger Kreisvorsitzender des Volksbundes ist, erinnerte daran, dass der Zweite Weltkrieg über 120 Millionen Menschen das Leben gekostet habe. Er spannte aber auch einen Bogen in die Gegenwart. So seien seit 1992 in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr 114 Soldaten gestorben. Ebenso sagte der Oberbürgermeister: "Krieg ist kein Mittel der Konfliktlösung!" Er erinnerte an die zwei Todesopfer des Überfalls auf die Synagoge In Kassel und den Mordschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. "Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden", zitierte Tessmer den Rockmusiker Jimi Hendrix.

Den Kranzniederlegungen am Schlossplatz war ein ökumenischer Gottesdienst in der Schlosskapelle der Ehrenburg vorangegangen. In der Predigt wies Dekan Stefan Kirchberger auf den Propheten Hiob hin, der mit Gott und der Welt gehadert habe. Gott erweise sich schließlich auch für Hiob als Lastenträger. "Seine Sorge und seine Fürsorge lässt uns nicht aus den Augen."

Nach den Kranzniederlegungen am Schlossplatz setzte sich die Feierstunde auf dem Glockenberg-Friedhof fort. Gedenkstationen waren dort der Jüdische Friedhof, das Gemeinschaftsgrab der in den letzten Kriegstagen 1945 ermordeten Zwangsarbeiter, das Gedenkkreuz für die Toten in den ehemaligen deutschen Ostgebieten, das Grab von Oberst Georg Alexander Hansen (Beteiligt am Anschlag des 20. Juli 1944 auf Hitler) und der Soldatenfriedhof. Die Feierstunde wurde musikalisch umrahmt vom Musikverein Beiersdorf unter der Leitung von Frank Schindhelm und vom Posaunenchor St. Moritz unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein, der auch die Orgel spielte. Beim ökumenischen Gottesdienst wirkte Pastoralreferent Ralph Walta mit. mako