Arbeiten auf der Kanal-Brücke

Das Staatliche Bauamt Nürnberg beseitigt morgen die Fahrbahnunebenheiten des Radfahrstreifens auf der Brücke über den Main-Donau-Kanal im Bereich des Herzogenauracher Damms. Der Verkehr wird einspurig im Gegenverkehr mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kanalbrücke Schallershof wurde 2016/17 saniert. Innerhalb der Gewährleistungsfrist wurden auf dem Radfahrstreifen Fahrbahnunebenheiten festgestellt. Um diese zu beseitigen, wird am südlichen Fahrbahnrand ein schmaler Streifen der Deckschicht des Belages ausgefräst und erneuert. Während der Bauarbeiten ist es notwendig, die Staatsstraße 2244 halbseitig zu sperren. Nach dem Berufsverkehr, gegen 9 Uhr, wird eine Ampel zur Verkehrsführung in Betrieb genommen. Nach Beendigung der Bauarbeiten am späten Nachmittag kann der Verkehr auf dem Herzogenauracher Damm wieder zweispurig fließen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten. red