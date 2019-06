Am Montag, 17. Juni, finden an der Wasserleitung in Weismain ab 12.30 Uhr wichtige Arbeiten statt. Deshalb muss das Wasser für die Anwohner zum Kordigast, Sandleite, Wassergasse Hutzelbrunnen, Zur Hummerei, und Zur Blöße für circa zwei Stunden abgestellt werden. Es wird gebeten, in dieser Zeit alle Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Spülmaschine nicht zu benutzen. red